Salernitana, stallo Daniliuc: l'austriaco cambia agente e spera nell'estero Il difensore cerca una nuova opportunità. Dopo le idee Pisa e Lecce ora si guarda a nuovi mercati

Flavius Daniliuc vive l'estate da separato in casa. Dopo aver disertato il ritiro di Cascia e rispsoto in ritardo alla convocazione per il ritiro di Norcia (con l'arrivo poi in Umbria che non lo esenterà dal pagamento di una maxi-multa), sia la Salernitana che il difensore austriaco guardano alle prossime settimane di mercato come la via d'uscita per chiudere un matrimonio fatto di alti e bassi. Dopo il mancato riscatto dal Verona, fin qui in Italia si sono fatte sotto il Pisa e il Pescara. Idee però rifiutate dallo stopper austriaco. La Salernitana aveva provato a metter su riflessioni sulla sua posizione anche con il Lecce e con il Torino ma la candidatura non scalda.

Per provare ad uscire dall'impasse, il difensore ha deciso anche di cambiare agente. Pochi minuti fa è stato ufficializzato il suo passaggio al Team You First, agenzia che tra l'altro ha seguito lo scorso anno il trasferimento in granata di Lorenzo Amatucci, ora al Las Palmas. Una novità che spalanca le porte ad una soluzione estera. Timidi sondaggi sono arrivati da Austria e Germania. La Salernitana apre all'addio a titolo definitivo anche per liberarsi dell'ingaggio da oltre il milione di euro che legherà Daniliuc alla Salernitana fino al giugno 2026.