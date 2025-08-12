Salernitana, nuova idea per la difesa: spunta Golemic Il difensore è reduce dallo stop di un anno per la mancata idoneità sportiva

Un possibile colpo a sorpresa per la difesa della Salernitana. Secondo Sky Sport il club granata avrebbe intavolato una trattativa per Vladimir Golemic, difensore 34enne in forza a Vicenza. Contatti positive e possibilità di chiusura nei prossimi giorni per la Salernitana che andrebbe così a rinforzare il suo pacchetto arretrato alla luce degli infortuni di Matino e Coppolaro. Golemic è alle prese con una delicata vicenda personale: a distanza di dodici mesi dallo stop per un anno per la mancata idoneità alla pratica agonistica, il difensore ha ottenuto il via libera medico per riprendere l’attività professionistica.

Fonte foto: Lr Vicenza