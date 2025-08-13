Salernitana, parte la campagna abbonamenti: costi e modalità della prima fase Start con la fase di prelazione per i vecchi abbonati fino al prossimo 19 agosto

"RiparTIAMO". Lo slogan scelto dalla Salernitana per la propria campagna abbonamenti è un inno all'amore. Da questa mattina parte il lungo iter per poter sottoscrivere il proprio atto di fede verso i colori di granata. Da oggi e fino al prossimo 19 agosto sarà concessa la possibilità di poter sottoscrivere i voucher stagionali solo ai vecchi abbonati che potranno mantenere lo stesso posto della precedente stagione: per loro è prevista una tariffa scontata dedicata. I costi infatti sono: 85 euro, 165 euro per i Distinti, 200 per la Tribuna Azzurra (prezzi standard anche per il formato Famiglia), 200 euro per la Tribuna Verde, 420 per la Rossa. Sconti anche per Donna, Over 65 e per Under 14.

Sarà possibile acquistare il voucher stagionale online oppure fisicamente presso i punti vendita: servirà compilare il modulo di sottoscrizione abbonamento (disponibile dal 12 agosto), allegando copia di un documento di riconoscimento valido e copia della Fidelity o Member Card. Una volta compilato il modulo, all’indirizzo di posta elettronica personale fornito in fase di registrazione giungerà una mail con la ricevuta di avvenuta registrazione e con il pdf del modulo compilato. Il pdf dovrà successivamente essere esibito al punto vendita per l’emissione dell’abbonamento.