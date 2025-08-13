Salernitana, esperienza e gol pesanti per l’attacco: spunta Caturano L'attaccante del Potenza nel mirino anche del Catania. Faggiano pensa anche a Patierno dell'Avellino

“Cinque attaccanti per certificare le ambizioni di pretendente al titolo”. Giuseppe Raffaele ha lanciato il suo messaggio nella sala stampa dell’Arechi. Senza troppo fronzoli, nel bel mezzo della riflessioni sul momento della squadra e su cosa manca per completare la rosa, l’allenatore della Salernitana ha inserito nella conta dei rinforzi attesi dal mercato anche un terzo centravanti. Inglese e Ferrari sono base di partenza importante, con i lampi di Liguori ed Achik a dare supporto. Eppure serve un terzo bomber dai gol pesanti.

Nei mille giri di mercato, ora l’attenzione della Salernitana si è fermata sul profilo di Salvatore Caturano. E chissà che non possa essere l’ennesima battaglia con il Catania. Perché gli etnei avevano puntato con forza il capitano del Potenza, autore di 18 gol nella scorsa stagione. Poi la pausa di riflessione. La Salernitana ha preso informazioni e ora valuta costi sia dell’operazione che dell’ingaggio.

Anche perchè di soluzioni ce ne sono. Il Catanzaro libera Biasci ma sul calciatore si è fiondato il Benevento che dopo aver mollato Tumminello ora vuole un ultimo colpo da fuochi d’artificio. L’Avellino è sold-out nel reparto offensivo e potrebbe essere costretta a liberare Patierno, nome che stuzzica Faggiano. Dal mercato degli svincolati c’è l’opzione Lanini, dodici gol lo scorso anno al Benevento. Mentre il Cagliari apre per il prestito del giovane Vinciguerra.