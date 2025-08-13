Salernitana, ora Golemic: il difensore riparte dopo stop e l'incontro con Baggio Il serbo pronto a riprendersi l'Italia dopo un anno difficile. E quelle parole di Baggio...

Una storia con lieto finale. Vladimir Golemic è vicino alla Salernitana. Il difensore serbo è uno dei due difensori centrali individuati da Daniele Faggiano per assecondare le richieste di Giuseppe Raffaele e garantire i due perni centrali del terzetto difensivo. Lo stopper, classe 1991, è pronto a ripartire dall'Italia dopo la parentesi in Serbia. Una scelta dettata più dalla necessità legata allo stop arrivato dalla Commissione medica della Figc a causa di un problema che lo aveva stoppato nella scorsa estate. Un anno dopo però è arrivato il via libera, con il calciatore che ha scelto il progetto della Salernitana tra diverse proposte sul tavolo. Arriverà appena il club granata riuscirà a concretizzare una cessione (gli occhi sono fissati su Lovato e Daniliuc).

L'incontro con Baggio

La sua parentesi con il Vicenza si è chiusa non senza rimpianti. Tanta la delusione sia per l'addio che per il mancato rinnovo del contratto in scadenza lo scorso 30 giugno. Al "Giornale di Vicenza" il serbo aveva raccontato anche l'incontro con Roberto Baggio: "Mi ha invitato a casa sua tramite l’amico Fabrizio. Abbiamo bevuto un caffè con grande semplicità. Baggio è una persona semplice, capace di toccare le corde giuste: non sapevo ancora se potevo giocare ma mi disse: “Vladimir, giocare a calcio è bellissimo ma alla fine contano le persone che stanno con te tutto il giorno. Gli affetti valgono di più”. Capii che prima di tutto contava la mia famiglia ed è grazie a mia moglie e ai figli se adesso sono pronto per tornare a giocare. In Italia.