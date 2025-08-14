Salernitana, occhi in casa Catanzaro: affondo per Volpe, attesa per Biasci L'esterno ha il placet di Raffaele, l'attaccante è ambito in B e dal Benevento

Rinforzi in tutte le zone del campo. La Salernitana prova ad accelerare. Nonostante l’annoso problema del mercato in uscita che blocca i nuovi arrivi, il direttore sportivo Daniele Faggiano prova ad impostare le trattative per i prossimi acquisti. Dopo aver praticamente bloccato Golemic per la difesa, l’attenzione del direttore sportivo granata si è spostato in casa Catanzaro. Per le corsie, sono in netta risalita le quotazioni di Giovanni Volpe. Classe 2002, lo scorso anno 20 presenze e 4 gol con l’Audace Cerignola, l’esterno è pronto a salutare Catanzaro e punta alla possibilità di ricongiungersi con l’ex Raffaele.

La Salernitana è pronta ad affondare il colpo in prestito ma dal Catanzaro strizza l’occhio anche al bomber da gol pesanti per la rincorsa alla serie B. Tommaso Biasci è l’identikit perfetto. L’attaccante è anche nel mirino del Benevento. Elemento che rende l'affare ancora più complicato. A mettere fretta all’attaccante anche le parole dell’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani: “Non voglio trovarmi all’ultimo momento a dover trovare un sostituto, ha la mia stima e la mia fiducia ma è arrivato il momento che prenda in fretta una decisione su cosa intende fare”.