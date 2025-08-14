Salernitana, Federtifosi al fianco del Ccsc contro il divieto di trasferta Il prossimo 20 agosto il ricorso al Tar del Lazio contro lo stop ai tifosi granata

Si discuterà il prossimo 20 agosto il ricorso al Tar del Lazio avanzato dal Ccsc contro il divieto per i tifosi della Salernitana di partecipazione alle trasferte per 4 mesi. Al fianco del Centro Coordinamento Salernitana Clubs ci sarà anche la Federtifosi. Con una nota stampa, l’associazione nazionale dei tifosi italiani di squadre di calcio ha deciso di accompagnare la battaglia legale che vede protagonisti i supporters granata. Con il patrocinio degli avvocati Massimo Falci ed Oreste Agosto del Foro di Salerno e degli avvocati Federico Pesavento del Foro di Vicenza e Lorenzo Minotti del Foro di Frosinone, anche Federtifosi sarà presente come parte attiva.

“Federtifosi si è costituita a Salerno il 12 ottobre dello scorso anno e vede Riccardo Santoro vice presidente nazionale, tra gli scopi statutari ha proprio la promozione dei sostenitori delle squadre di calcio e supporta le organizzazioni locali e nazionali di associazioni di tifosi e Centri di coordinamento regolamentate costituite e operanti per favorirne il loro sviluppo attuandone le finalità ed incrementandone il prestigio. – si legge nella nota -. Federtifosi ha ritenuto quindi di condividere il ricorso del CCSC, con atto di intervento ad adiuvandum, con il quale sono state evidenziate palesi illegittimità del decreto del Ministro dell’Interno del 2 luglio scorso. E' stato evidenziato, nell'atto di intervento di Federtifosi, che si tratta di una vicenda giurisdizionale che per la prima volta viene all’esame del TAR, in quanto i provvedimenti di divieti di trasferta, come è noto, sono adottati dai competenti Prefetti, di qui l'eccezione di incompetenza del ministro ed eccesso di potere. Il 20 agosto prossimo al Tar Lazio, quindi, a sostenere le ragioni della tifoseria salernitana vi sarà anche l'associazione nazionale dei tifosi nell' auspicio che un altro interlocutore in giudizio possa scuotere l'animo dei giudici e sospendere l’iniqua sanzione”.