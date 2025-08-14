Salernitana Women, ecco la rivoluzione: Zeoli ds, Vanoli allenatore Il nuovo corso parte con due nuove figure

La serata di Salernitana-Reggina è stata anche la prima uscita del nuovo corso della Salernitana Women. Dopo l'addio all'allenatrice Valentina De Risi, il club granata ha scelto di ripartire da Rodolfo Vanoli, ex allenatore della Primavera granata e ora pronto a ripartire dal settore femminile del club. Insieme a lui però anche Gaetano Zeoli, ufficializzato come nuovo direttore sportivo e pronto a mettere tutta la sua esperienza per questo nuovo progetto. Per Zeoli si tratta di un ritorno alla Bersagliera dopo le precedenti esperienze come allenatore delle giovanili granata tra il 1985 e il 1996. Nel 2009/10 ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del settore giovanile. In precedenza, nel campionato 1989/90, era stato il vice allenatore della prima squadra granata nella stagione della promozione in Serie B con Giancarlo Ansaloni in panchina.