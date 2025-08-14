Salernitana, Matino recupera. Niente diretta tv con il Sorrento

Seduta mattutina per la Salernitana. In vista della sfida di Coppa Italia con il Sorrento in programma domenica sera alle ore 21:00, Giuseppe Raffaele può tirare un sospiro di sollievo. L'allenatore granata recupera Emmanuele Matino dopo l'allarme suonato forte nel primo tempo dell'amichevole con la Reggina. L'affaticamento muscolare è alle spalle, con il difensore che ha ripreso a lavorare con il gruppo e punta ad una convocazione per la sfida di domenica. Si valuterà un utilizzo dal primo minuto, con la possibilità di arretrare uno fra Cabianca e Capomaggio nel pacchetto arretrato in caso di iniziale esclusione.
Intanto, per i tifosi della Salernitana una doccia fredda. La Serie C ha reso noto la programmazione tv per il primo turno della competizione nazionale pronta a partire nel prossimo weekend. Tre le partite in diretta su SkySport e in streaming su NOW sabato alle 21 Lumezzane-Inter U23 (SkySport Calcio 202 e SkySport 251), domenica alle 18 Ravenna-Cittadella (SkySport 251), alle 21 Crotone-Catania (SkySport 201 e 251). Gli highlights delle 28 partite in programma saranno trasmessi sul canale YouTube ufficiale della Serie C. Nessuna diretta per Salernitana-Sorrento.