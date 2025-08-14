Salernitana, Matino recupera. Niente diretta tv con il Sorrento La sfida dell'Arechi non avrà copertura televisiva

Seduta mattutina per la Salernitana. In vista della sfida di Coppa Italia con il Sorrento in programma domenica sera alle ore 21:00, Giuseppe Raffaele può tirare un sospiro di sollievo. L'allenatore granata recupera Emmanuele Matino dopo l'allarme suonato forte nel primo tempo dell'amichevole con la Reggina. L'affaticamento muscolare è alle spalle, con il difensore che ha ripreso a lavorare con il gruppo e punta ad una convocazione per la sfida di domenica. Si valuterà un utilizzo dal primo minuto, con la possibilità di arretrare uno fra Cabianca e Capomaggio nel pacchetto arretrato in caso di iniziale esclusione.

Intanto, per i tifosi della Salernitana una doccia fredda. La Serie C ha reso noto la programmazione tv per il primo turno della competizione nazionale pronta a partire nel prossimo weekend. Tre le partite in diretta su SkySport e in streaming su NOW sabato alle 21 Lumezzane-Inter U23 (SkySport Calcio 202 e SkySport 251), domenica alle 18 Ravenna-Cittadella (SkySport 251), alle 21 Crotone-Catania (SkySport 201 e 251). Gli highlights delle 28 partite in programma saranno trasmessi sul canale YouTube ufficiale della Serie C. Nessuna diretta per Salernitana-Sorrento.