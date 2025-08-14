Salernitana, cresce ancora il numero degli abbonamenti: il dato Buona la risposta dal secondo giorno di prelazione

Quota 1500 ad un passo. La Salernitana raddoppia il dato raccolto nel primo giorno di campagna abbonamenti. Sono 1466 fin qui le tessere stagionali staccate nelle prime 48 ore. Un dato più che positivo, segnale di un legame indissolubile, al di là della categoria. Ci sarà tempo fino al prossimo 19 agosto per i vecchi abbonati per poter sfruttare la fase di prelazione e confermare il proprio posto all'Arechi. Dal 20 agosto la seconda fase di prelazione per i vecchi abbonati (che però vorranno cambiare posto), dal 22 al 7 settembre la vendita libera.