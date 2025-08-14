Salernitana, dall'Empoli idea per la porta: spunta Brancolini Il classe 2001 è in uscita dal club toscano che non molla Lovato

La Salernitana va a caccia di un nuovo portiere. In attesa di definire il destino di Luigi Sepe, fuori dai radar per la sfida con la Reggina ma legato al club granata da un contratto pesante in scadenza nel giugno, il club granata vuole affiancare un nuovo estremo difensore al neo-arrivato Antonio Donnarumma. Nei contatti con l'Empoli per discutere il trasferimento di Matteo Lovato, il club granata ha ascoltato la possibilità di poter mettere le mani su Federico Brancolini, classe 2001, con un passato tra Fiorentina e Lecce. La Salernitana incassa e ragiona. Nel mirino restano sempre i nomi di Pisseri e Loria, entrambi profili che accetterebbero la destinazione granata ma con la possibilità di essere titolari.