Salernitana, l'Empoli affonda per Lovato. E Faggiano si avvicina al portiere Il difensore può salutare e tornare in B

La Salernitana è ad un passo dal salutare Matteo Lovato. L'Empoli ha in pugno il difensore ex Sassuolo. La svolta è arrivata in mattinata con gli ultimi contatti che hanno dato esito positivo. Il club granata ha accettato il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. Il calciatore, dopo aver aspettato il Sassuolo, alla fine ha scelto il club toscano. La cessione di Lovato sbloccherà l'arrivo di Golemic.

Nel corso delle trattative la Salernitana ha intensificato i contatti per poter mettere le mani su Federico Brancolini, classe 2001, con un passato tra Fiorentina e Lecce. L'estremo difensore si giocherebbe il posto con Antonio Donnarumma. Sullo sfondo le piste Pisseri e Loria.