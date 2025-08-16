Salernitana, non solo Golemic e Brancolini: le esigenze di mercato Rinforzi in tutti i reparti. Faggiano prova ad accontentare Raffaele. Muro Potenza per Caturano

L’addio di Matteo Lovato all’Empoli permette alla Salernitana di sbloccare due innesti. Nell’ambito della trattativa con i toscani per lo stopper (arrivederci in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A), la Salernitana trova il secondo portiere che condividerà i pali con Antonio Donnarumma (Federico Brancolini, in prestito con diritto di riscatto) e annuncerà l’arrivo di Vladimir Golemic. Il difensore serbo ha già l’accordo con il club granata, ha scelto la Salernitana invece che destinazioni estere e sarà in città nelle prossime ore.

Gli altri movimenti

La lista dei desideri di Raffaele però è ampia. Servono rinforzi in tutti i reparti. Per la difesa, occorre un altro centrale che possa guidare la linea a tre. I fari sono puntati su Capuano, alle prese però con il ballo delle incertezze legato al momento della Ternana. Le piste degli svincolati Capellini e dell’ex Ferrari restano sempre sullo sfondo. Per le corsie, si proverà a rimpinguare entrambe le fasce. Per l’out destro, il preferito di Faggiano resta Longobardi, pronto a dire addio al Rimini. Per la sinistra invece è forte la volontà di ritrovare Volpe, ora al Catanzaro dopo l’ottimo semestre al Cerignola. In mezzo al campo il tam tam di mercato è legato a Tascone. Il Cerignola aspetta sempre la fatidica offerta da 100mila euro promessa nelle scorse settimane e mai arrivata. La Salernitana si guarda intorno e rifà un pensierino per Rocca dell’Avellino.

E poi l’attacco. De Giorgio, allenatore del Potenza, prova a trattenere Caturano: “E’ il nostro capitano, sta bene a Potenza. Lo vedo molto contento di restare qui. Non vedo dubbi sulla sua permanenza. Certo, parliamo di un calciatore che farebbe comodo a tantissime squadre, soprattutto a chi vuole vincere il campionato. Abbiamo visto le difficoltà dei club di trovare attaccanti. Caturano può attirare delle attenzioni. Trattative? Ad oggi, non abbiamo il minimo pensiero che possa andare via. Poi se dovesse arrivare una proposta economica importante valuterà. Al momento non mi pongo questo problema”. La Salernitana monitora anche Biasci (Catanzaro), nel mirino del Benevento. Più facile arrivare a Patierno (Avellino), Vinciguerra (Cagliari) o Lanini (svincolato).