Salernitana, ecco Golemic: "Qui per vincere" Il difensore ha firmato il contratto che lo legherà ai granata

Vladimir Golemic è un nuovo calciatore della Salernitana. Si attende l'annuncio ufficiale per l'arrivo del difensore serbo, pronto ad arrivare in granata per rinforzare la difesa. "Sono molto contento di essere qui, pronto per questa nuova avventura". Il calciatore si allenerà agli ordini di mister Raffaele e potrebbe già strappare una convocazione per la sfida di domani con il Sorrento.