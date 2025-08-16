Salernitana-Sorrento, Franco: "Sfida difficile, teniamo alla competizione"

Il capitano: "Curiosità e voglia di sfidare una grande"

Salerno.  

Parola di capitano. Il Sorrento sogna l'impresa all'Arechi. Per il primo turno di Coppa Italia di serie C in casa della Salernitana, la squadra rossonera vuole iniziare con il giusto mix di spensieratezza e ambizione. A consegnare il pensiero prepartita è il capitano Francesco Franco ai canali ufficiali del club: “L’esordio ufficiale è sempre motivo di curiosità perché il livello di intensità delle partite amichevoli è comunque diverso. C’è curiosità da parte nostra per capire a che punto siamo del percorso di apprendimento dei nuovi dettami tattici. Sarà difficile quanto intrigante confrontarsi con una avversaria come la Salernitana, per di più in trasferta anche se a porte chiuse. Negli ultimi due anni non abbiamo superato il primo turno di Coppa, proveremo ad invertire questo trend”.

