Salernitana, cresce il dato abbonamenti: gli aggiornamenti Ci si avvicina a quota 2000 in fase di prelazione

Quota 2000 ad un passo. Nemmeno il ponte di Ferragosto rallenta la corsa agli abbonamenti tra i tifosi della Salernitana. L’ultimo aggiornamento comunicato dalla società granata parla di 1952 voucher stagionali riconfermati da chi già nella scorsa stagione era in possesso del titolo per tutte le sfide interne. Ci sarà tempo fino al prossimo 19 agosto per i vecchi abbonati per poter sfruttare la fase di prelazione e confermare il proprio posto all'Arechi. Dal 20 agosto la seconda fase di prelazione per i vecchi abbonati (che però vorranno cambiare posto), dal 22 al 7 settembre la vendita libera.