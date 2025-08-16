Salernitana-Sorrento, il prepartita di Raffaele: "Banco di prova importante" Le parole del tecnico: "Tappa di avvicinamento per tastare i progressi. Assenza pubblico penalizza"

Giuseppe Raffaele vuole vittoria e segnali importanti. Il tecnico carica la vigilia di Salernitana-Sorrento. Ai canali ufficiali del club commenta così l'attesa per il debutto stagionale:“Sarà un buon banco di prova a pochi giorni dall’inizio del campionato e dovremo mostrare subito una mentalità importante. Abbiamo lavorato per larga parte del ritiro con grande consapevolezza e con un’ossatura totalmente rinnovata. Il Sorrento è una squadra molto interessante, che viene da un’amichevole contro il Napoli in cui, nonostante il divario, ha combattuto facendo vedere buone cose. La sfida di coppa servirà a calarci nel clima stagionale, purtroppo solo dal punto di vista tecnico perché da quello ambientale saremo certamente un po’ penalizzati dall’assenza di pubblico. Vorrà dire che ci metteremo alla prova anche sotto questo aspetto, visto che sarà così pure alla prima giornata. Quella di domani è una tappa di avvicinamento importante che arriva al momento giusto per testare i nostri progressi”.