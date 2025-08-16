Salernitana-Sorrento, i convocati granata: subito dentro Golemic, c'è Tongya Tante novità nelle chiamate di Raffaele

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato ventidue calciatori per Salernitana-Sorrento, in programma domani sera allo stadio Arechi e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Nella lista di Raffaele c'è subito Golemic: il difensore serbo annunciato in giornata è già a disposizione. Tante le assenze: oltre allo squalificato Maggiore, Raffaele conferma le esclusioni dei vari Sepe, Daniliuc, Legowski, tutti sul mercato. Chance invece per Tongya. Non convocati Cirillo e Cevers.

La lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Guacci.

DIFENSORI: 33 Anastasio, 35 Cabianca, 21 Coppolaro, 18 Golemic, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 14 Villa, 28 Vuillermoz.

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 30 Di Vico, 39 Iervolino, 17 Knezovic, 8 Varone.

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 19 Tongya, 70 Boncori.