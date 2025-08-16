Salernitana-Sorrento, i convocati granata: subito dentro Golemic, c'è Tongya

Al termine della rifinitura di questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato ventidue calciatori per Salernitana-Sorrento, in programma domani sera allo stadio Arechi e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Nella lista di Raffaele c'è subito Golemic: il difensore serbo annunciato in giornata è già a disposizione. Tante le assenze: oltre allo squalificato Maggiore, Raffaele conferma le esclusioni dei vari Sepe, Daniliuc, Legowski, tutti sul mercato. Chance invece per Tongya. Non convocati Cirillo e Cevers.
La lista dei convocati:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 12 Guacci.
DIFENSORI: 33 Anastasio, 35 Cabianca, 21 Coppolaro, 18 Golemic, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 14 Villa, 28 Vuillermoz.
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 30 Di Vico, 39 Iervolino, 17 Knezovic, 8 Varone.
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 19 Tongya, 70 Boncori.