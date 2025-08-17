Salernitana-Sorrento, le probabili formazioni: dubbio in difesa Raffaele deve fare i conti con una difesa senza alternative. Davanti c'è Inglese

Si riparte. Due mesi dopo dalla notte amara con la Sampdoria che ha lasciato le conseguenze sulla Salernitana e sull’Arechi. La Bersagliera ricomincia dalla Coppa Italia ma di serie C, non quella Frecciarossa destinata all’elite del calcio nazionale. Basta questo per incassare amaramente il fallimento sportivo di due anni da film horror, passando dalla cornice della serie A all’inferno della terza lega nazionale. Eppure, serve voltare pagina. Dare nuova linfa al progetto tecnico curato dal direttore sportivo Daniele Faggiano e guidato dalla verve di Giuseppe Raffaele. Parleranno i risultati, quelli insindacabili per chi approccia al campionato di serie C con la fame e l’ambizione di ritornare immediatamente in cadetteria.

Le scelte di Raffaele

Progetti triennali che si rimodellano. Il nuovo corso della Salernitana riparte da una calda domenica d’agosto senza tifosi sugli spalti ma con ambizioni rinnovate. Con il Sorrento (fischio d’inizio alle ore 21:00), la squadra granata scende in campo per il primo turno di Coppa Italia di serie C. Senza pubblico e senza diretta tv (ci sarà possibilità su alcuni siti di scommesse). Raffaele però vuole risposte. Ripartirà dal suo 3-5-2 con un dubbio in difesa: Matino e Coppolaro non sono al top e potrebbero alternarsi per dividere la fatica. Davanti a Donnarumma, è favorito il secondo per guidare il pacchetto arretrato con al fianco Cabianca e Anastasio. In mezzo al campo ritornerà De Boer dal primo minuto, con Capomaggio e Varone pilastri della mediana. Davanti Inglese e Achik, con Ferrari pronto a far coppia con l'ex Catania se Achik dovesse agire da esterno. Altrimenti, in caso di riconferma del numero sette come seconda punta, ci sarà Ubani a destra, con Villa sulla corsia opposta.

SALERNITANA-SORRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Coppolaro, Anastasio; Cabianca, De Boer, Capomaggio, Varone, Villa; Achik, Inglese.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; D’Ursi, Plescia.