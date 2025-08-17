Salernitana, Brancolini sull’uscio. Sepe ai saluti Il portiere attende il via libera dall'Empoli. Per Sepe si va verso la rescissione

Lunedì sarà il giorno di Federico Brancolini. L’estremo difensore classe 2001 è ormai promesso sposo della Salernitana. Arriverà dall’Empoli in prestito con diritto di riscatto sui 100mila euro. Il modenese si giocherà il controllo dei pali con Antonio Donnarumma, titolare questa sera all’Arechi nella sfida di Coppa Italia di serie C con il Sorrento. L’attesa sull’arrivo a Salerno di Brancolini è legata all’ufficialità dell’accordo di Matteo Lovato con l’Empoli, anche per il difensore accordo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A.

L’arrivo di Brancolini, oltre al mancato tesseramento di Cevers, apre anche all’addio di Luigi Sepe. Per il portiere napoletano prende consistenza l’ipotesi di una rescissione contrattuale. Fuori dalla lista dei convocati sia per la sfida con la Reggina che per quella odierna con il Sorrento, l’estremo difensore è pronto a salutare. Nelle scorse settimane il club granata aveva immaginato anche una possibile permanenza con spalmatura del lauto ingaggio da oltre 1 milione di euro netti in scadenza nel prossimo giugno. Poi la virata. Servirà trovare l’accordo sulla buonuscita ma la strada sembra tracciata: dopo tre anni e mezzo, la Salernitana può dire addio a Sepe.