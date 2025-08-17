Salernitana, Tascone si riavvicina: gli assist arrivano da Legowski e Maggiore Il centrocampista aspetta solo una chiamata dal club granata che punta a dire addio a due mediani

Prima le uscite, poi le entrate. Il mantra della Salernitana resta lo stesso. Anche per il rush finale della campagna estiva, la priorità per il direttore sportivo Daniele Faggiano resta quello di piazzare i calciatori fuori dal progetto tecnico di Giuseppe Raffaele e fuori dai parametri economici che la serie C impone alla Bersagliera. In mezzo al campo, per il ds granata c’è da fare i conti con i casi Mateusz Legowski e Giulio Maggiore. Per il primo, dopo il pressing del Servette in Svizzera, ora si è aperta una possibilità all’estero da valutare nei prossimi giorni. Per Maggiore invece lo Spezia resta la primissima scelta ma il sondaggio del Palermo dei giorni scorsi lascia aperto qualche spiraglio.

La doppia uscita svuoterebbe e non poco il monte ingaggi e permetterebbe alla Salernitana di perfezionare finalmente il colpo Mattia Tascone. Dopo l’impasse delle ultime due settimane, il club granata è pronto a tornare alla carica nei prossimi giorni. Serve l’offerta ufficiale da 80mila euro già concordata con l’Audace Cerignola per accontentare Raffaele e restituirgli il centrocampo che è stato pilastro in Puglia nella rincorsa dello scorso anno. Il calciatore ha già detto sì alla Salernitana e aspetta un segnale. Prima le cessioni, poi gli acquisti: la Salernitana prova a rifondare il centrocampo.