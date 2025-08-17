Salernitana, pazza idea per l'attacco: spunta Lasagna L'attaccante si è svincolato dal Bari

Un sondaggio che può tramutarsi in un affondo nelle prossime ore. La Salernitana studia Kevin Lasagna. Un primo approccio che è diventato ora un vero e proprio affondo per l'attaccante, svincolatosi dal Bari. In Serie B Mantova e Virtus Entella hanno approcciato e proposto un contratto alla punta ma Faggiano vuole regalarsi un super colpo. Lo riporta Alfredo Pedullà che sottolinea anche il tentativo granata. La volontà di arrivare ad un terzo centravanti come richiesto da Raffaele si fa forte: la Salernitana pensa a Lasagna.