Salernitana, Milan e Pagano in coro: "Iervolino deluso, qui non esistono alibi" Il presidente e l'ad: "Nessuna limitazione per il mercato. Maggiore e Daniliuc? Possono restare"

Maurizio Milan ha commentato l’eliminazione della Salernitana dalla Coppa Italia di Serie C: “Giudizio non positivo, la società è molto amareggiata. Eravamo a telefono con Danilo Iervolino. Ci ha chiesto alcune cose, anche sulle esclusioni di alcuni big. La Salernitana deve vincere sempre. Riferimento a Maggiore e Daniliuc? Abbiamo fatto sedici acquisti e abbiamo cercato di ricreare una squadra ex-novo. Avere calciatori di categoria superiore richiedono chiarimenti perché non sono ancora usciti. Una delle richieste di Iervolino è stata questa. Ci sarà tempo e modo di aggiustare il tiro. Questa è una scarica di adrenalina che trasmetteremo perché non ci sono alibi. Non doveva esserci questa sconfitta e poi aspetteremo il mercato che abbiamo lasciato nelle mani del ds Faggiano. Ora ci sarà tempo e modo di completare il mercato e poi fare delle valutazioni. Sono calciatori che verranno utilizzati? Non abbiamo dato un budget a Faggiano. Ci siamo affidati ad una persona che ha stima e fiducia e che sta costruendo la rosa come meglio crede. Non abbiamo dato indicazioni, né limitazioni di budget ma rispettate le scelte tecniche. Se loro vorranno restare, possono farlo. Non siamo in ritardo nell’allestimento della squadra ma stiamo facendo delle valutazioni.

Umberto Pagano, amministratore delegato, ha parlato insieme al presidente: “Quando si perde non ci sono alibi. In questo momento a Salerno non si può perdere nemmeno un amichevole. La finalità di questo messaggio è dare sensazioni positive, far capire a tutti che qui bisogna sudare la maglia. Ora dobbiamo restare focalizzati su quella che è l’attualità.

Mercato? Faremo le operazioni nei tempi giusti e daremo i rinforzi che il mister ci ha richiesto ma vanno rispettate le tempistiche e le questioni di bilancio. Nessun allarmismo ma non ci sottrarremo agli impegni. Ad oggi abbiamo una rosa competitiva e non vedo criticità. Poi se ci sono delle esigenze ci muoveremo con forza e velocità. Rispetto a Cascia abbiamo razionalizzato le mosse rispetto ai movimenti richiesti. Poi ci sono calciatori che possiamo permetterci anche se sono un lusso come Maggiore e Daniliuc”.