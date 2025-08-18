Salernitana, Lovato saluta: va all’Empoli. Arriva Brancolini

La Salernitana saluta Matteo Lovato. Il difensore classe 2000 dice arrivederci e va all’Empoli. Per lo stopper, dopo l’avventura con il Sassuolo e la gioia per la promozione in serie A, ora la nuova avventura in cadetteria con i toscani. Lovato però non dice addio: il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
In cambio, la Salernitana si assicura Federico Brancolini. L’estremo difensore classe 2001 sarà un nuovo estremo difensore della Bersagliera. La Salernitana lo preleva dai toscani in prestito con diritto di riscatto per circa 100mila euro. Il portiere si giocherà il posto con Donnarumma. Saluterà invece Sepe per il quale si è vicini all’accordo per la rescissione.