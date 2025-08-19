Salernitana, un acquisto per reparto: la lista di Faggiano Spunta l'ex Benevento Oukhadda per la fascia. Tascone sull'uscio, Lasagna ha proposte dalla B

Sistemata la porta con l’arrivo di Brancolini che dovrebbe essere ufficializzato in giornata anche alla luce dell’accordo ormai ad un passo per la rescissione del contratto con Luigi Sepe, la Salernitana lavora per poter rinforzare la propria rosa. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto ad intervenire in tutti i reparti, con gli occhi però sempre puntati su quelli che saranno i movimenti in uscita, fondamentali per liberare caselle nella lista da consegnare alla serie C.

Un ex Benevento per la fascia

Argomento che non riguarda il ruolo di esterno destro: le difficoltà di Achik nel primo tempo con il Sorrento e la duttilità di Cabianca anche come difensore centrale hanno spinto Faggiano ad accelerare per l’esterno. Longobardi è il primo nome della lista ma le questioni che attanagliano il Rimini non favoriscono la trattativa. Dal Cerignola piace Russo mentre nelle ultime ore sono salite le percentuali di Oukhadda: l’esterno, lo scorso anno al Benevento, è fuori dai radar di Sottil al Modena e spinge per un accordo con la Salernitana.

Concorrenza per Lasagna

Per l’attacco invece Faggiano aspetta una risposta da Kevin Lasagna. La Salernitana ha fatto la sua proposta ma sul calciatore si sono fiondate anche Reggiana e Catanzaro. Il club granata ritiene l’ex Bari il profilo ideale per poter agire sia come prima che come seconda punta. Attesa la decisione nelle prossime ore. Intanto il Cagliari ha sciolto le riserve sul futuro di Vinciguerra: il giovane attaccante partirà in prestito e piace sia ai granata che al Catania. Più difficile arrivare a Biasci (Catanzaro) e Patierno (Avellino). Sullo sfondo resta l’ipotesi Lanini (svincolato).

Tascone in preallarme

Per il centrocampo invece resiste il nome di Mattia Tascone. Il Cerignola lo ha escluso anche dalla sfida di Coppa Italia con il Verona e aspetta la definizione dell’accordo per poter chiudere l’arrivo di Petermann. Le condizioni non cambiano: servono 80mila euro per permettere a Raffaele di riabbracciare il proprio mediano. Le uscite di Legowski e Maggiore sbloccheranno l'affare. E poi manca un difensore centrale che possa contendersi con Golemic il ruolo di pilastro del terzetto difensivo. Capuano è uscito dai radar, si valuta un profilo d’esperienza. Più facile arrivare allo svincolato Capellini.