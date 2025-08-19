Salernitana, chiacchierata con la Juve Stabia per un possibile scambio

Alle Vespe piace anche Daniliuc ma il calciatore aspetta la massima serie

Salerno.  

Per il momento è soltanto un'idea. Ma Salernitana e Juve Stabia, se le strade del mercato lo consentiranno ancora, potrebbero riparlarne negli ultimi giorni di agosto. I direttori Daniele Faggiano e Matteo Lovisa hanno avuto un contatto per un possibile scambio: Franco Tongya alle Vespe e Fabio Maistro ai granata. Per il centrocampista veneto si tratterebbe di un ritorno all'ombra dell'Arechi dove ha già giocato nella stagione 2019-2020. L'attaccante della Salernitana piace anche a Pescara, Cesena e Palermo e spinge per ritrovare la serie B. Faggiano, dal canto suo, ha fretta di cedere e spera di chiudere quanto prima il mercato in uscita per liberare la lista ai nuovi innesti.

La Juve Stabia resta alla finestra e attende di capire quali saranno le evoluzioni. Nel frattempo il ds Lovisa avrebbe fatto volentieri un pensiero a Flavius Daniliuc, difensore che piace ma che ha un contratto a cifre importanti. Il calciatore austriaco spera di ritrovare la serie A (Parma e Verona hanno sondato il terreno) o, in alternativa, di ripartire dall'estero.

