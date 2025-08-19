UFFICIALE - Salernitana, ecco Brancolini: nuovo portiere per i granata L'estremo difensore si giocherà il posto con Donnarumma

Con una nota ufficiale, la Salernitana annuncia l'arrivo di Federico Brancolini. Il classe 2001 arriva dall'Empoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione. L'estremo difensore arriva con la volontà di insidiare Antonio Donnarumma, attualmente numero uno nelle gerarchie di Raffaele. A fargli posto sarà Luigi Sepe, pronto a dire addio con la risoluzione del contratto. Domani il suo primo allenamento.

Cresciuto nei settori giovanili di Modena e Fiorentina (con cui ha esordito in Serie A nel torneo 2019/20), nelle ultime tre stagioni Brancolini si è diviso tra Lecce (due annate) ed Empoli in massima serie. Nel corso della sua carriera ha guadagnato convocazioni e presenze nelle nazionali giovanili azzurre fino all’U21.