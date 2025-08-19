Salernitana-Siracusa, la designazione arbitrale: fischia Di Loreto Nessun precedente con i granata

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prima giornata di serie C. Salernitana-Siracusa, posticipo del lunedì, sarà diretto da Marco Di Loreto. Il fischietto di Terni sarà coadiuvato da Alessio Miccoli di Lanciano e Giuseppe Bosco di Lanciano. Il quarto uomo sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Nessun precedente in carriera per Di Loreto con la Salernitana (solo uno zero a zero con la Salernitana Primavera in casa della Virtus Entella).