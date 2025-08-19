Salernitana, espulsione in Coppa Italia: Faggiano inibito fino al 28 agosto Stop per il direttore sportivo granata

La Salernitana perde Daniele Faggiano. Il direttore sportivo è stato inibito fino al prossimo 28 agosto dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo della sfida con il Sorrento di domenica scorsa. Nello specifico al ds viene contestato di avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti

di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all’Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.