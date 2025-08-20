Salernitana, divieto trasferta per i tifosi: oggi l'udienza al Tar del Lazio Il Ccsc supportato dall'associazione Federtifosi

Giornata molto calda per il tifo della Salernitana a Roma. Questa mattina il Tar del Lazio discuterà in udienza il ricorso presentato dal Centro Coordinamento Salernitana Clubs contro la dura decisione del Viminale di vietare le trasferte per quattro mesi dopo le intemperanze a margine della gara di ritorno dei playout con la Sampdoria. A rappresentare il Ccsc gli avvocati Carlo Balbiani, Massimo Falci, Oreste Agosto.

Il movimento dei tifosi della Salenitana però non sarà solo. A supporto ci sarà anche la Federtifosi. Come annunciato nelle scorse settimane, l’associazione nazionale dei tifosi italiani di squadre di calcio ha deciso di accompagnare la battaglia legale che vede protagonisti i supporters granata. Con il patrocinio degli avvocati Massimo Falci ed Oreste Agosto del Foro di Salerno e degli avvocati Federico Pesavento del Foro di Vicenza e Lorenzo Minotti del Foro di Frosinone, anche Federtifosi sarà presente come parte attiva. Si punta ad una sospensiva del provvedimento, mettendo così nel mirino la sfida con il Cosenza, segnata però dalla fortissima rivalità fra le due fazioni che potrebbe spingere il Viminale verso restrizioni in materia di ordine pubblico.