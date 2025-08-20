Salernitana, triangolo di mercato con Cerignola e Cavese: i dettagli Il club granata punta Tascone e rischia di aprire un effetto domino

Intrecci di mercato, effetti domino. La Salernitana va a caccia del suo nuovo centrocampista e punta con forza su Mattia Tascone. Il centrocampista classe 2000 si sente virtualmente un nuovo calciatore granata. Da settimane ha palesato all’Audace Cerignola la sua volontà di ricongiungersi a Giuseppe Raffaele e a Galo Capomaggio. Troppo allettante il treno della Salernitana, il prestigio di una piazza che approccia alla serie C con l’obbligo di dover vincere il campionato. Il Cerignola ha compreso ma ha chiesto 80mila euro per la cessione del napoletano. La Salernitana, nonostante il lungo standby, attende di salutare Legowski (destinazione Norimberga) per poi affondare il colpo.

Aspetta anche l’Audace Cerignola il cui destino s’intreccia a doppio filo con quello della Cavese. Perché la partenza di Tascone andrà rimpiazzata con un giovane promettente, in grado di diventare un top per la categoria. I pugliesi hanno puntato lo sguardo in casa Cavese e sono vicini a Gaetano Vitale, interno di centrocampo classe 2001. Dopo un’ottima annata con gli aquilotti, la stagione per il centrocampista è iniziata in salita. Le ultime esclusioni hanno aperto il caso di mercato. Davanti ad un’offerta importante la Cavese aprirebbe le porte all’addio e si ritufferebbe su un nuovo mediano.