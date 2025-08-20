Salernitana, "mare e radici": il club annuncia la divisa da trasferta, le novità Ritornano le strisce verticali biancoceleste con una rivisitazione iconica

La Salernitana presenta la divisa da trasferta. Oltre all'annuncio in foto diventato subito virale sui social, arriva la descrizione di quello che sarà il secondo kit da gioco. Si riparte dai principi della salernitanità: la divisa a strisce verticali biancocelesti, la prima indossata nel 1919 dal club, torna con una rivisitazione iconica e moderna allo stesso tempo.

La storia riprende la... storia. Negli anni ‘90, il biancoceleste fu reintrodotto per divise che restano tutt’oggi altamente simboliche: dal 1992/93, infatti, la Bersagliera ha ritrovato i colori della fondazione per casacche alternative a quella granata. La nuova maglia away PUMA si rifà proprio a quanto ripreso in quegli anni, con un cavalluccio sul petto senza “scudo” ma non per questo indifeso. Anzi.

Il nuovo away kit Salernitana 2025/26 sarà acquistabile da martedì 26 agosto presso i rivenditori autorizzati PUMA, tramite lo store online e – dalle prossime settimane – anche alla riapertura dello store ufficiale granata a Salerno, in piazza Caduti Civili di Guerra, 2. Il costo della maglia gara è di 80 euro (più 10 per la personalizzazione).