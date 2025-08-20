Salernitana, ricorso del Ccsc contro divieto trasferta rinviato al 27 agosto Spunta una documentazione preparata dal Ministero dell'Interno

Tutto rinviato al 27 agosto. Servirà un secondo tempo per il ricorso al Tar del Lazio presentato e discusso questa mattina dal Centro Coordinamento Salernitana Clubs contro il divieto di trasferta di quattro mesi per i tifosi della Salernitana. A far saltare il banco la documentazione presentata dal Ministero dell’Interno e che hanno spinto i legali del Ccsc (gli avvocati Agosto, Balbiani e Falci) a prendersi del tempo per poter presentare le controdeduzioni. Scelta condivisa anche dal collegio giudicante che ha rinviato così l’udienza di sette giorni. L’obiettivo del Ccsc, supportato dall’associazione Federtifosi, resta quello di poter eliminare il semaforo rosso imposto ai tifosi della Salernitana per le trasferte.