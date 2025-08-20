Salernitana, valzer di punte di fine mercato: poker di idee per Faggiano Il countdown porta soluzioni. Faggiano punta Lasagna richiestissimo in B. Ed ecco l'effetto domino

Una punta da gol pesanti. La Salernitana va a caccia di una quinta punta in grado di abbinare fisicità ma soprattutto cinismo. “Per attestare le volontà di vincere il campionato servono cinque attaccanti”. Le parole di Giuseppe Raffaele nel post-Reggina rimbombano forte. A Daniele Faggiano il compito di trovare un jolly in grado di agire sia da prima che da seconda punta, abile ad integrarsi con le attuali frecce a disposizione.

Lo sguardo è proiettato alla serie A, legato ai nomi al momento maggiormente in auge. Perché Lasagna ha fretta di definire il suo saluto, dire addio al Verona e ripartire dopo la parentesi di Bari. La Salernitana si è inserita nella corsa all’attaccante, vicino alla Virtus Entella ma ora inseguito anche da Reggiana e Catanzaro. L’effetto domino delle punte permetterebbe, in caso di arrivo di Lasagna in Calabria, di aprire le porte all’addio di Biasci, obiettivo però anche del Benevento. E se invece Lasagna accettasse l’Entella, con la valigia in mano ci sarebbe Castelli, nome nuovo come rinforzo. Proposto Strizzolo, in uscita dal Modena.

La soluzione più facile invece porta a Vinciguerra, giovane attaccante che il Cagliari ha trattenuto per l’intero precampionato dopo l’annata da protagonista in Primavera. Sul calciatore però ci sono anche Pescara e Sampdoria.