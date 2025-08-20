Un brutto stop. La nuova stagione della Salernitana Primavera parte con un passo falso. Al Volpe, i granatini di mister De Santis vengono buttati 0-4 dal Lecco. Una sconfitta pesantissima per la squadra granata in quello che sarà l'antipasto stagionale. Il match si indirizza nel primo tempo, con il gol di Carminati sul finire del primo tempo di rapina dopo un tentativo di Tondi. Nel finale l'assedio granata con i lombardi che sfruttano gli spazi per segnare tre gol nel giro di un quarto d’ora: Carminati firma la sua doppietta personale con un tiro a giro mancino, poi Purita fa tris dal limite dell’area con un preciso rasoterra e nel recupero Fumagalli mette il punto esclamativo sul successo in contropiede. Un ko pesante per i granatini che ripartiranno il prossimo 13 settembre a Giffoni Valle Piana per sfidare l'Ascoli in campionato.
Salernitana Primavera, falsa partenza: il Lecco passeggia al Volpe (0-4)
Granatini subito eliminati dalla Coppa Italia di categoria
Salerno.