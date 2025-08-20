Salernitana, cresce il dato abbonamenti: l'aggiornamento del club Prima giornata della seconda fase: la fase di prelazione fa salire i numeri

Un piccolo aumento. La campagna abbonamenti della Salernitana continua a certificare numeri confortanti. L'avvio della seconda fase, quella legata alla possibilità per i vecchi titolari del voucher stagionale di acquistare l’abbonamento cambiando posto e settore ma beneficiando delle scontistiche in tutte le aree dello stadio, parte col piede giusto: sono 3341 fin qui i carnet staccati. La seconda fase, sempre in prelazione, sarà aperta fino a giovedì. Da venerdì invece scatterà la vendita libera.