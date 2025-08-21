Salernitana, rebus Maggiore: passo indietro del Bari, resta lo Spezia Il mediano spinge per ritornare in Liguria ma i bianconeri devono vendere (anche l'ex Verde)

A La Spezia ne hanno un ricordo meraviglioso. Prima del suo addio alla Salernitana lo avevano soprannominato “Fante de Spèza”. Giulio Maggiore vuole riannodare il filo con il suo passato e ora incrocia le dita e spera in un’offerta convincente dello Spezia per poter salutare definitivamente la Bersagliera e rimettersi in gioco in serie B. Negli ultimi giorni il Bari si era rifatto sotto, memore dell’ottimo semestre del numero 25 in maglia biancorossa. Le distanze con la Salernitana e soprattutto il lauto ingaggio del mediano hanno spinto i pugliesi verso Castrovilli, Antonucci e Darboe.

Ora resta lo Spezia

Tre affari che hanno messo in standby la pista Maggiore. Se ne riparlerà a fine mercato quando la Salernitana spera però di aver già salutato il ligure per poter rinforzare la rosa di Giuseppe Raffaele. Magari in quei giorni potrebbe prendere consistenza anche l'ipotesi Palermo. Al momento, per il mediano, l’unica pista concreta è il ritorno allo Spezia. Destinazione che Maggiore ha posto come principale sin da inizio stagione. Sarebbe disposto a spalmare l’ingaggio attuale su più anni pur di lasciare Salerno e vestire nuovamente la maglia bianconera. Lo Spezia aspetta, incassa la disponibilità ma deve fare i conti con un monte ingaggi extralarge da alleggerire. Servono le uscite di Lapadula, Colak, Zurkowski e dell’ex Verde. Proprio il caso dell’ex numero 31 della Salernitana è spinoso: rifiuta tutte le destinazioni estere e spera in una chance. Lo Spezia non lo ha inserito nella lista over, chiaro segnale di un matrimonio agli sgoccioli.