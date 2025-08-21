Salernitana, idea Castelli per l’attacco. Piace Dalle Mura in difesa Faggiano vuole rinforzare tutti i reparti. Spunta uno scuola Milan per la fascia destra

Un poker di colpi per completare la squadra in tutti i reparti. Daniele Faggiano prova ad accelerare. Per l’attacco, dopo aver provato per Lasagna (ad un passo dal Padova dopo il blitz vincente di ieri), ora l’attenzione si è spostata su Davide Castelli. La punta è in uscita dalla Virtus Entella che apre all’addio in prestito con diritto di riscatto. La Salernitana ci pensa, consapevole di poter avere il giusto rinforzo per completare il reparto offensivo. Un bomber di scorta, lo scorso anno da sei gol ma pesanti nella rincorsa alla serie B dei liguri.

Per la difesa invece si ritorna a bussare in casa Cosenza. Dopo il sondaggio per Venturi, ora nel mirino granata è finito Christian Dalle Mura, classe 2002, pronto a salutare i silani alle prese con le vicissitudini societarie e in un ambiente tutt’altro che tranquillo. Piace per la duttilità e soprattutto per il piede mancino che andrebbe così a rimpolpare la batteria di centrali a disposizione.

Infine la fascia destra, diventata un’esigenza dopo l’arretramento di Cabianca e le difficoltà di Achik con il Sorrento. In pole position c’è sempre Shady Oukhadda, 26enne reduce dall’esperienza positiva al Benevento. La Salernitana lavora con il Modena per un prestito con diritto di riscatto. Piace però anche Ettore Quirini, classe 2003 di proprietà del Milan.