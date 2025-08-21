Salernitana, Bedin: "Rinvio playout B scelta giusta, solo i granata contrari" Il presidente della Lega B in conferenza stampa: "Unica decisione possibile"

Due mesi dopo la serata amarissima dell’Arechi, Paolo Bedin rompe il silenzio e ritorna a parlare. Il presidente della Lega B, dopo aver lasciato campo agli organi di giustizia federali prima sulla penalizzazione comminata al Brescia al termine della regular season e poi sui ricorsi presentati in serie della Salernitana per l’annullamento della doppia sfida con la Sampdoria, rompe il silenzio e nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione analizza brevemente ciò che è stato l’epilogo amarissimo della scorsa stagione: "Come Lega penso che abbiamo fatto l’unica decisione possibile, avallata, tranne che dalla società interessata, da tutte le altre società in assemblea. E poi avallata dall’esito giudiziale. Non c’erano altre soluzioni. Ciò ha portato a una dilazione temporale delle gare, ma non c’era alternativa diversa, per quanto riguarda la Lega”.