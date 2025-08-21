Salernitana, sondato Flavio Bianchi per l'attacco. Ostacolo Milan per Quirini La punta si è svincolata dal Brescia. L'esterno è in vantaggio su Oukhadda. Il nodo è la formula

Un nome di categoria superiore per completare il reparto offensivo. La Salernitana scruta i prossimi passi sul mercato. Per l'attacco, in pole position c'è Castelli, pronto a salutare l'Entella ma corteggiato anche da altri club di serie C. Il direttore sportivo Faggiano ha dalla sua il gradimento per la destinazione granata ma si guarda intorno, pensa al nome giusto. Nelle ultime ore, è stata sondata anche la possibilità che porta a Flavio Bianchi. Il classe 2000 è svincolato dopo la querelle Brescia e aspetta l'offerta giusta per ripartire. In serie B lo aveva sondato il Cesena, in C ci aveva fatto un pensierino il Benevento. La Salernitana monitora la situazione, consapevole di poter mettere le mani su un calciatore in grado di agire da seconda punta.

Per le fasce invece è corsa a due fra Shady Oukhadda e Ettore Quirini. Il primo è nella lista dei cedibili del Modena e piace alla Salernitana che apre ad un prestito con diritto di riscatto. Il secondo invece è di proprietà del Milan e vorrebbe rilanciarsi in serie C. Il calciatore piace molto a Raffaele ed è in contatto da settimane con Faggiano. Il nodo però è rappresentato dalla volontà del Milan di monetizzare dalla cessione del classe 2003. La Salernitana apre ad un trasferimento a titolo definitivo ma deve prima chiudere qualche uscita importante per poi accelerare. Sullo sfondo sempre Ricciardi, per il quale c'è una frenata nell'affare fra Avellino e Cosenza.