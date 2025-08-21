Salernitana, aggiornamento positivo dagli abbonamenti: il nuovo dato

Ultime ore per la seconda fase di prelazione. Da domani la vendita libera

Salerno.  

Numeri in aumento. La campagna abbonamenti della Salernitana continua a certificare dati in aumento. Le ultime ore legate alla seconda fase, quella legata alla possibilità per i vecchi titolari del voucher stagionale di acquistare l’abbonamento cambiando posto e settore ma beneficiando delle scontistiche in tutte le aree dello stadio, continua col piede giusto: sono 3583 fin qui i carnet staccati.

L'attesa è per la giornata di domani, quando dalle ore 15:00 e fino a poche ore dalla sfida con l'Atalanta Under 23 la corsa all'abbonamento sarà aperta a tutti. La Curva Sud Siberiano costerà 115 euro, i Distinti 195. Rispettivamente 250, 330 e 470 euro rispettivamente per la Tribuna Azzurra, Verde e Rossa. 

