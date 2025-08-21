Salernitana, Vitale al Cerignola avvicina Tascone: cosa manca per chiudere Il centrocampista lascia la Cavese e va in Puglia. I granata pronti a chiudere per il mediano

La Salernitana e Mattia Tascone sono vicini a dirsi sì. Un altro pezzo del puzzle era la necessità dell'Audace Cerignola di trovare un sostituto. Tassello sistemato nel pomeriggio con l'arrivo in gialloblu di Gaetano Vitale. Il classe 2001 saluta la Cavese dopo un'annata da 33 presenze con 3 gol e 2 assist. Vitale ritrova Maiuri e ora obbliga la società aquilotta a ritornare sul mercato.

Un affare che permette al Cerignola di dare il semaforo verde alla Salernitana per Tascone. L'accordo verbale era stato trovato già da settimane, con il pagamento di 80mila euro per il cartellino del centrocampista napoletano. Lo attende con grande ansia Raffaele, pronto a dargli una maglia da titolare. Per chiudere l'affare serve però l'addio di Legowski. Il Norimberga ha chiesto tempo per poter accogliere il polacco. Affare che non sembra in discussione. Prima le cessioni, poi gli arrivi: la Salernitana stringe per Tascone.