Salernitana, giorno speciale in C: debutta il Var a chiamata. Cosa c'è da sapere Due chiamate per gli allenatori e il ruolo del quarto uomo. Lunedì l'esordio all'Arechi

La Serie C sarà banco di prova di un'innovazione nel mondo arbitrale. Sarà una prima giornata storica quella che inizierà stasera con la terza serie nazionale che scopre il Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. Un'innovazione che accompagnerà la serie C per tutto il campionato e sulla quale c'è grande curiosità.

Come funziona il Football Video Support?

In ogni stadio sarà installato un monitor – gestito da un review operator della CAN C – e gli allenatori avranno a disposizione due card FVS ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete). In quel caso non verrà sprecato uno dei due jolly a disposizione delle due squadre.

Fonte foto: Lega-pro.com