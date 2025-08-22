Salerno e la Salernitana piangono il giornalista Giovanni Adinolfi Dolore in città e nel mondo dell'informazione

Il giornalismo salernitano, la Salernitana e tutta Salerno piangono la scomparsa di Giovanni Adinolfi, giovane giornalista che per anni si è occupato delle vicende della squadra granata. Salernitano di nascita, da qualche tempo si era trasferito a Pisa per lavoro ma non aveva mai smesso di dedicarsi alle sue grandi passioni: la Salernitana ed il giornalismo. La sua scomparsa ha colto tutti impreparati, lasciando un vuoto immenso nei cuori dei tanti che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Collaboratore della testata online Salernitananews.it, aveva seguito il cavalluccio marino anche nel play-out di andata contro la Sampdoria.

Oggi in tanti ne piangono l'improvvisa e tragica scomparsa. Anche la società granata lo ha ricordato con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

“La proprietà, la dirigenza, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff dell’U.S. Salernitana 1919 partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Adinolfi per la scomparsa improvvisa del caro Giovanni, giovane ed appassionato giornalista che si è occupato - sempre con stile garbato e pacato - della squadra granata su più organi di informazione online negli ultimi quindici anni. Ai suoi cari il sentito abbraccio dell’ufficio stampa del club in particolare”.

Alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Giovanni il cordoglio delle redazioni di Ottochannel ed Ottopagine.it

