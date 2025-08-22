Salernitana, la Juve Stabia insiste per Tongya. E Maistro salta l’Entella Le vespe provano a stringere per l'esterno italiano. Sul tavolo un possibile scambio

Un pressing continuo. La Juve Stabia non molla l’idea di poter mettere le mani su Franco Tongya. L’ex numero sette della Salernitana, in lista in Coppa Italia per la sfida con il Sorrento con il numero 19, è uno degli obiettivi delle vespe per completare l’attacco. Il direttore sportivo gialloblu Lovisa ha avuto contatti con l’entourage del calciatore che vorrebbe ritrovare la cadetteria dopo l’esperienza agrodolce con la maglia granata. La Salernitana apre all’addio dello scuola Juventus ma vorrebbe provare a rientrare dell’investimento di quasi 700mila euro effettuato lo scorso anno per riportarlo in Italia.

Il tentativo della Juve Stabia

Il calciatore però vuole la serie B e la volontà potrebbe risultare decisiva. La Juve Stabia non appare disposta a versare la cifra richiesta ma mette sul tavolo come contropartita il cartellino di Fabio Maistro, ex Salernitana e rimasto fuori dalla lista dei convocati per il debutto in campionato con l’Entella. Un indizio di mercato? Chissà.

Le sirene dalla B

Intanto, dalla serie B restano sempre le sirene di Pescara e Cesena. Gli abruzzesi però chiudono la porta sia per il difensore Pellacani che per la mezzala Meazzi. La febbre degli ultimi giorni di mercato potrebbe cambiare gli scenari. Con la Juve Stabia che spera di poter strappare anche un prestito o almeno abbassare le richieste del club granata.