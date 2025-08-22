Salernitana, Sepe dice addio: firmata la rescissione Il portiere saluta dopo 3 anni

Luigi Sepe e la Salernitana si dicono addio. In giornata è arrivata la firma sulla rescissione del contratto che legava l’estremo difensore alla Bersagliera fino al 30 giugno 2026. Un accordo sancito subito dopo la clamorosa salvezza in serie A nel 2022, con l’allora direttore sportivo Walter Sabatini che lo prelevò in prestito dal Parma per poi riscattarlo dopo aver preservato la massima categoria. Dopo annate da alti e bassi, nell’autunno 2022 l’infortunio che lo obbligò ad un lungo stop con l’arrivo di Ochoa e poi il rapporto mai decollato con Paulo Sousa, lo scorso anno il primo semestre da titolare anche vestendo la fascia da capitano su volere di Martusciello per poi far posto a Christensen.

Un rapporto condizionato anche dall’amore mai sbocciato con la tifoseria, qualche errore ma anche tante critiche. La Salernitana e l’estremo difensore hanno trovato l’accordo intorno al milione di euro da corrispondere al calciatore. Gli arrivi di Donnarumma e Brancolini il segnale di una corsa arrivata al capolinea. Dopo 53 presenze e 78 gol subiti, Sepe dice addio alla Salernitana.