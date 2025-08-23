Salernitana, Tascone sull’uscio. Faggiano stringe per il difensore Il centrocampista pronto a firmare nei prossimi giorni. Due idee dal Cosenza per il nuovo stopper

Due necessità, sottolineate anche dal campo. Basta la squalifica di Armando Anastasio per la sfida di campionato con il Siracusa per evidenziare la necessità in casa Salernitana di dover rafforzare sia la difesa che il centrocampo. La coperta corta obbliga il direttore sportivo a dover scendere in campo e a chiudere i colpi sui quali lavora da settimana. A bloccare gli affari sia la necessità di liberarsi degli ingaggi più pesanti ma anche i limiti stringenti della lista. Non c’è alcuna volontà di tenere con sé calciatori fuori dal progetto tecnico di Giuseppe Raffaele.

Anche per questo motivo si va avanti adagio. La cessione di Lovato ha sbloccato una casella in difesa. La Salernitana punta un nuovo centrale dopo l’arrivo di Golemic. Nella lista di Faggiano ci sono due difensori del Cosenza. I rossoblu non chiudono le porte alle uscite di Dalle Mura e Caporale. Il club granata ha riallacciato i rapporti con il secondo, seguito anche dall’Union Brescia.

Per il centrocampo invece serve la cessione di uno fra Legowski e Maggiore per permettere a Mattia Tascone di vestire finalmente la maglia granata. Il primo ha sirene in Germania ma ha anche tra le mani l’offerta dei cipriota del Pafos che sono alle prese con il sogno Champions League. Il secondo aspetta lo Spezia dopo la frenata del Bari. La Salernitana ha già l’accordo con l’Audace Cerignola per un accordo sugli 80mila euro per il mediano.