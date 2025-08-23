Salernitana, ecco i numeri di maglia: a Ferrari la 10, ci sono i "big"

La Salernitana comunica i numeri di maglia per la prossima stagione. Dopo la numerazione provvisoria consegnata per la sfida di Coppa Italia con il Sorrento, in vista del debutto con il Sorrento, il club granata ha scelto definitivamente anche i numeri per tutti i calciatori della Salernitana. Presenti anche Tongya (19), Maggiore (25), Daniliuc (98) e Legowski (99). La Salernitana li inserisce in lista, segnale che senza cessione saranno a disposizione. Fuori dalla lista Cevers e Cirillo, non tesserati.
I numeri comunicati dal club per il campionato 2025-2026:
1 DONNARUMMA
5 CAPOMAGGIO
6 DE BOER
7 ACHIK
8 VARONE
9 INGLESE
10 FERRARI
11 LIGUORI
12 GUACCI
14 VILLA
17 KNEZOVIC
18 GOLEMIC
19 TONGYA
21 COPPOLARO
22 BRANCOLINI
25 MAGGIORE
26 MATINO
27 UBANI “NNAMDI”
28 VUILLERMOZ
33 ANASTASIO
34 BELFIORE
35 CABIANCA
39 IERVOLINO
45 DI VICO
70 BONCORI
98 DANILIUC
99 LEGOWSKI