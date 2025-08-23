Salernitana, ecco i numeri di maglia: a Ferrari la 10, ci sono i "big" Presenti in lista anche i partenti Maggiore, Daniliuc, Legowski: segnale in vista del Siracusa?

La Salernitana comunica i numeri di maglia per la prossima stagione. Dopo la numerazione provvisoria consegnata per la sfida di Coppa Italia con il Sorrento, in vista del debutto con il Sorrento, il club granata ha scelto definitivamente anche i numeri per tutti i calciatori della Salernitana. Presenti anche Tongya (19), Maggiore (25), Daniliuc (98) e Legowski (99). La Salernitana li inserisce in lista, segnale che senza cessione saranno a disposizione. Fuori dalla lista Cevers e Cirillo, non tesserati.

I numeri comunicati dal club per il campionato 2025-2026:

1 DONNARUMMA

5 CAPOMAGGIO

6 DE BOER

7 ACHIK

8 VARONE

9 INGLESE

10 FERRARI

11 LIGUORI

12 GUACCI

14 VILLA

17 KNEZOVIC

18 GOLEMIC

19 TONGYA

21 COPPOLARO

22 BRANCOLINI

25 MAGGIORE

26 MATINO

27 UBANI “NNAMDI”

28 VUILLERMOZ

33 ANASTASIO

34 BELFIORE

35 CABIANCA

39 IERVOLINO

45 DI VICO

70 BONCORI

98 DANILIUC

99 LEGOWSKI