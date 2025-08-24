Ex Salernitana, Bonazzoli stende il Milan: il deja-vù social di Sabatini L'ex ds ricorda il gol in rovesciata di Bonazzoli nel 2-2 con il Milan: "Qualcosa di bello"

Una giocata da campione. Federico Bonazzoli l’ha rifatto di nuovo. Ancora contro il Milan, ancora in rovesciata. La giocata meravigliosa del Pistolero ha zittito San Siro e permesso alla Cremonese dell’ex Nicola di fare il colpo grosso ed espugnare Meazza al primo colpo. Un’acrobazia da applausi quella di Bonazzoli, ex Salernitana, passato alla Cremonese nella scorsa estate nello scambio con Ghiglione dopo che nell'estate 2022 Iervolino versò 5 milioni di euro per strapparlo alla Sampdoria. Una stagione non proprio da ricordare ma la promozione in serie A e ora le luci del palcoscenico che ingolosiscono l’ex Inter, attaccante discontinuo ma dai lampi di classe.

La giocata che ha steso il Milan è diventata virale. Sui propri canali social anche Walter Sabatini ha applaudito il suo ex numero 9. In un Salernitana-Milan 2-2, dopo un’uscita di Maignan, bucò la difesa rossonera con una rovesciata simile nella forma e dallo stesso esito. “Mi ha ricordato qualcosa di bello”, l’espressione di Sabatini che ha immortalato anche quel momento senza mai dimenticare il motto, ovvero quel “7%” che fu l’inizio di una cavalcata incredibile.