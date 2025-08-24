Salernitana, Quirini e Tascone ad un passo. Faggiano sceglie stopper e bomber

Due colpi ad un passo dalla chiusura. La Salernitana è pronta a completare la rosa, perfezionarla in tutti i reparti. Il grido d’aiuto del tecnico Raffaele sarà ascoltato. Questione di budget, o meglio di lista. Eppure la Salernitana non perderà l’occasione per innalzare il livello dei propri interpreti, permettere all’allenatore di avere coppie di qualità in ogni zolla di campo. Si parte dal centrocampo, con la telenovela Tascone pronta a chiudersi. Si aspetta l’addio di Legowski (Germania o Pafos) per poter chiudere l’accordo già virtualmente trovato con l’Audace Cerignola: 80mila euro ai pugliesi, biennale con opzione per il terzo anno al centrocampista che è pronto ad esaudire il desiderio di vestire la maglia granata.
L’esterno dal senso del gol
Soldi cash anche per chiudere l’affare con il Milan per Quirini. Il laterale classe 2003 ha già detto sì alla Salernitana, con Faggiano che chiude un inseguimento durato mesi, sin dall’interessamento dello scorso gennaio ai tempi del Catania. Il Milan però chiede quasi centomila euro per il cartellino del jolly strappato a gennaio alla Lucchese. Numeri importanti per Quirini, protagonista di 38 presenze con ben 8 gol siglati.
Caccia a difensore e attaccante di scorta
Tra le necessità di Raffaele anche un difensore centrale di piede mancino. Dopo Golemic, servirà un altro elemento che possa anche disimpegnarsi come braccetto sinistro. La Salernitana ha nel mirino Caporale per il quale però il Cosenza fa muro. Più facile arrivare al compagno di reparto Dalle Mura. E poi c’è il quinto attaccante da regalarsi. L’Entella apre all’addio di Castelli sul quale però ci sono le sirene di mezza serie C. La tentazione è Bianchi: la punta si è svincolata dal Brescia che ora sotto il nome di Union Brescia lo rivorrebbe in Lombardia. L’ex Genoa prende tempo e aspetta soluzioni anche in serie B.
Fonte foto: Ac Milan